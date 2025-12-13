هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في روسيا يسفر عن قتيلين وأضرار مدنية

موسكو - (أ ب)

قالت السلطات الروسية اليوم السبت، إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية في جنوب غرب روسيا أسفر عن مقتل شخصين، بينما استمر انقطاع الكهرباء عن أجزاء من أوكرانيا في أعقاب هجمات روسية على البنية التحتية للكهرباء، وذلك فيما تكتسب محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة زخمًا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت، بأن مستشارين للسياسة الخارجية من الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا، من بين آخرين، سيجتمعون في برلين غدا الأحد.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين المقبل، في إطار جهود القادة الأوروبيين لتوجيه المفاوضات.

وحاول المسؤولون الأمريكيون لشهور استكشاف مطالب كل جانب فيما يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء سريع للحرب الروسية ويشعر باستياء متزايد من التأخيرات.

واصطدم البحث عن تنازلات وحلول وسط محتملة بعقبة رئيسية حول من يحتفظ بأراضٍ أوكرانية احتلتها القوات الروسية خلال الغزو الذي دام قرابة أربع سنوات.

وقال حاكم منطقة ساراتوف الروسية رومان بوسارجين إن الهجوم المسير في منطقة ساراتوف الروسية تسبب في أضرار بمبنى سكني كما تحطمت عدة نوافذ في روضة أطفال ومستوصف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية.