عبلة كامل: "معنديش صفحة على الفيسبوك ومش هيبقى عندي لحد ما أقابل وجه كريم"

بالفيديو.. رقص نور عمرو دياب مع مدربها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

كشفت الفنانة كندة علوش عن وجودها في محافظة أسوان رفقة زوجها الفنان عمرو يوسف وعدد من الأصدقاء.

نشرت كندة صور من كواليس رحلتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها في أجواء رومانسية مع زوجها عمرو يوسف أثناء وجودهما على متن أحد المراكب وسط النيل.

كما نشرت صور أخرى ظهرت خلالها مع عدد من الأصدقاء وهم يتجولون بعدد من المعالم الأثرية هناك وكتبت كندة على الصور: "في أرض السحر والسلام والسكينة، أسوان، رحلة جميلة مع ناس جميلة".

آخر أعمال كندة علوش

وكانت آخر مشاركات كندة علوش في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول معاناة أربع شقيقات من مشاكل في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم نيللي كريم، روبي، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

أعمال تنتظر عرضها كندة علوش

تشارك كندة علوش في مسلسل "ابن النصابة" وتدور أحداثه حول رانيا، المحامية المتفانية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها فجأةً، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها بطرقها الخاصة بالتعاون مع ابنها.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، إنتصار، تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، إخراج أحمد عبد الوهاب.

اقرأ أيضا:

دارين حداد تنشر فيديو جديد من حفل زفافها.. والنجوم يهنئونها

فيديو النظرة الأولى لـ هنيدي وابنته يثير إعجاب الجمهور