قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية يفرض تحديات عاجلة على المدنيين، وتؤكد دعمها المستمر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونجولية.

وشددت مصر في بيان صادر عن الخارجية، على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني على النحو الذي يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار، مؤكدة على أهمية الالتزام باتفاق واشنطن للسلام بوصفه إطاراً أساسياً لبناء الثقة وتخفيف التوتر، وضرورة تنفيذ ما نص عليه من خطوات عملية لتحقيق السلام في شرق الكونجو الديمقراطية.

كما شددت على أهمية وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتؤكد الحاجة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني ومنع مزيد من التدهور.

وجددت مصر دعمها للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة السكان المتضررين ومساندة كل جهد يسهم في ترسيخ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.