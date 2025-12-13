إعلان

مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية

كتب : أسماء البتاكوشي

08:40 م 13/12/2025

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية يفرض تحديات عاجلة على المدنيين، وتؤكد دعمها المستمر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونجولية.

وشددت مصر في بيان صادر عن الخارجية، على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني على النحو الذي يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار، مؤكدة على أهمية الالتزام باتفاق واشنطن للسلام بوصفه إطاراً أساسياً لبناء الثقة وتخفيف التوتر، وضرورة تنفيذ ما نص عليه من خطوات عملية لتحقيق السلام في شرق الكونجو الديمقراطية.

كما شددت على أهمية وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتؤكد الحاجة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني ومنع مزيد من التدهور.

وجددت مصر دعمها للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة السكان المتضررين ومساندة كل جهد يسهم في ترسيخ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية المصرية الكونغو الديمقراطية شرق الكونغو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق