رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقوة على المقترح الإيراني الأخير بشأن وقف الحرب، واصفا إياه بـ"المقترح الغبي"، حيث قال إن العرض الإيراني غير واقعي ولا يستحق حتى النظر فيه، مؤكدا أنه لن يقبل بأي اتفاق يُضعف الموقف الأمريكي أو يسمح لإيران بالاحتفاظ بأي قدرات نووية.

ترامب يكشف عن خطته الأفضل

كشف دونالد ترامب، عن خطته لإنهاء حرب إيران، زاعما أنه يمتلك "الخطة الأفضل على الإطلاق" لوقف النزاع، ووصفها بأنها "بسيطة جدا وفائقة الفعالية".

وفي الوقت ذاته شن ترامب هجوما حادا على المقترح الإيراني المضاد، معتبرا إياه "غير مقبول" على الإطلاق وبعيدا كل البُعد عن المتطلبات الأمريكية الرامية لضمان الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يُبنى على أسس واضحة تضمن المصالح الأمنية لواشنطن وحلفائها.

منع إيران من امتلاك السلاح النووي هو الجوهر الثابت للخطة الأمريكية

أوضح الرئيس الأمريكي من داخل المكتب البيضاوي، اليوم الإثنين، أن جوهر خطته يتمثل في مبدأ بسيط وحازم وهو "عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية لن تترك المجال لطهران لتطوير قدراتها النووية العسكرية، مؤكدا أن الحصار المفروض حاليا يُمثّل جزءا من "عبقرية عسكرية استراتيجية" تهدف إلى تضييق الخناق على البرنامج النووي الإيراني وإجبار النظام على التراجع عن طموحاته التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

انتقادات حادة للعرض الإيراني واشتراط التعهد بوقف البرنامج النووي

وصف ترامب، العرض الأخير المُقدّم من طهران بأنه مقترح "غبي" ولا يرتقي لمستوى الجدية المطلوبة، موضحا أن أي اتفاق بين الدولتين يتطلب تعهدا إيرانيا صريحا بوقف السعي وراء البرنامج النووي قبل أن يكون مستعدا للتوقيع على أي وثيقة رسمية.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن استيائه من خلو الرسالة الإيرانية الأخيرة من أي التزام بوقف الطموحات النووية، مشيرا إلى أن غياب هذا البند يجعل من أي حوار مع الجانب الإيراني أمرا "غير ذي جدوى" في الوقت الراهن.

المرونة التكتيكية وتعدد الخطط لمواجهة تقلبات الحرب

أكد ترامب، أن إدارة الحروب تتطلب تغييرا مستمرا ومرونة عالية في المواقف، مشددا على ضرورة تبني خطط مختلفة تتناسب مع المتغيرات اليومية للميدان.

وبالرغم من هذه المرونة التكتيكية شدد دونالد ترامب على أن هدفه الاستراتيجي يظل ثابتا ولا يقبل التغيير وهو "حرمان إيران من امتلاك السلاح النووي"، مبينا أن امتلاك الخطط البديلة والجاهزية الدائمة هما السبيل الوحيد لفرض الإرادة الأمريكية وتحقيق النصر النهائي في هذا الصراع.