فيديو.. رقص وبكاء ابنة محمد هنيدي مع والدها على أغنية بنت أبويا

كتب : مروان الطيب

09:29 م 12/12/2025
    محمد هنيدي متأثرا بزفاف ابنته فريدة
    فريدة ابنة النجم محمد هنيدي
    فريدة محمد هنيدي من كواليس حفل زفافها
    كواليس زفاف فريدة محمد هنيدي
    فريدة ترقص مع والدها من حفل زفافها
    هنيدي يرقص مع ابنته فريدة على أنغام أغنية بنت أبويا
    نجوم الفن من كواليس حفل زفاف فريدة محمد هنيدي
    محمد هنيدي وابنته فريدة

حضرت الفنانة داليا مصطفى حفل زفاف فريدة، ابنة النجم محمد هنيدي الذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

نشرت داليا مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف عبر حسابها على انستجرام، ظهر خلاله النجم محمد هنيدي وهو يرقص مع ابنته فريدة متأثرا على أنغام أغنية "بنت أبويا" وسط دموع هنيدي وتصفيق المدعويين.

وكتبت داليا مصطفى على الفيديو: "ألف مبروك يا روحي ربنا يسعدك يارب، فرح هنيدي"ز

ويشهد حفل الزفاف توافد عدد كبير من النجوم منهم الفنان صبري فواز، الفنانة نيرمين الفقي، الفنان خالد زكي الذين حرصوا على الحضور ومشاركة هنيدي فرحته بابنته، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

كواليس عقد قران فريدة محمد هنيدي

احتفل النجم محمد هنيدي نهاية شهر نوفمبر الماضي، بعقد قران ابنته فريدة، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

شهد عقد القران العديد من اللقطات المؤثرة، منها بكاء فريدة احتفالا بعقد قرانها وسط تهنئة والدها محمد هنيدي والحضور.

حفل زفاف فريدة ابنة محمد هنيدي رقص وبكاء ابنة محمد هنيدي مع والدها محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته

