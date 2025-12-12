يسرا اللوزي تتصدر التريند لهذا السبب

تصدر اسم الفنانة يسرا اللوزي، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد انسحابها من مسرحية "المورستان" التي تعرض على مسرح "الفلكي" بوسط البلد.

وكانت الجهة المنتجة للمسرحية، أعلنت في بيان لها عن استبدال الفنانة يسرا اللوزي بفنانة أخرى بسبب تعرضها لمرض مفاجئ وإلتهاب في الأحبال الصوتية، يستدعي غيابها عن العرض.

المسرحية تعرض في الفترة من 11 الى 15 ديسمبر وتدور أحداثها داخل مصحة نفسية في مصر عام 2010، كاشفة الصراع المحتدم بين المريض الجديد ممدوح وصاحبة السلطة ورئيسة قسم التمريض رشيدة.

"المورستان" بطولة محمد خالد، يوسف عثمان، أحمد خالد، محمد حبيب، عبادة ياسر، عمر راشد، ريم مغربي، يحيي فودة، بولا كامل، أحمد هاني، كريم حسام، أمير عزت، عبد الرحمن القاضي، عمر الشناوي، وتأليف أحمد الشماع، وإخراج مصطفى خليل.