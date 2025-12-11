إعلان

تبدأ من 1300.. تعرف على أسعار حفل مدحت صالح

كتب : سهيلة أسامة

02:33 م 11/12/2025

مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي يوم 31 ديسمبر ضمن احتفالات رأس السنة في تياترو أركان، تحت قيادة المايسترو عمرو سليم.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر عبر موقعها الإلكتروني، حيث تم تقسيمها إلى خمس فئات كالتالي:

VIP: 5300 جنيه، Platinum: 4300 جنيه، Gold: 3300 جنيه، Silver: 2300 جنيه، Wings: 1300 جنيه

يذكر أن الفنان مدحت صالح أحيا حفلا غنائيا في أكتوبر الماضي، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه منها: "ولا تسوى دموع"، "جاي على نفسك"، "أنا ابن مصر" وغيرها

