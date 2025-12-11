كشف مصدر مقرب من النجم تامر حسني، حقيقة ما تردد عن تدهور حالته الصحية، بعد الجراحة التي خضع لها في الكلى.

وعلق المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "للأسف في ناس بهدف رفع مشاهدات صفحاتهم على مواقع التواصل، روجوا شائعات عن حالة تامر، وكلها غير صحيحة".

وتابع: "الحمد لله حالة تامر في تحسن دائم، وبيتحرك عادي بشكل طبيعي، ويخضع للمتابعة لضمان سرعة الشفاء".

وأضاف: "وأكبر دليل على كذب ما يقال، أنه بدأ يستعد لحفله الخيري يوم 20 ديسمبر في قصر عابدين، مساء السبت 20 ديسمبر المقبل".

يذكر أن تذاكر الحفل، طرحت للحجز الإلكتروني، وتتراوح بين 2500، 3500، 5000 ، 6500، 8000، و10000 جنيه.

وكشف تامر حسني، مؤخرا عن خضوعه خلال تواجده في ألمانيا، لجراحة استئصال جزئي من الكلى، مؤكدا عودته واستكمال علاجه في مصر.