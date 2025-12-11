أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته لمقابلة نجمة السينما العالمية أولجا ضمن مشاركته في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشر الراداد صورة سيلفي تجمعه بـ أولجا، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام"، وكتب: "سعيد جدا لمقابلة صديقي العزيز أولجا. في حب روحك الرائعة والمبهجة".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت فعاليات دورته الخامسة مساء يوم الخميس الماضي وسط تواجد عدد كبير من نجوم وصناع الفن من مختلف أنحاء العالم.

من هي اولجا التي التقط معها حسن الرداد صورة سيلفي

أولجا كوريلنكو، تعمل ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية اشتهرت بأداء أدوار الأكشن في أفلام جيمس بوند و"Hitman"، والعديد من الأفلام العالمية.

عشقت أولجا الفني وقامت بدراسته بشكل متقن، وقضت 7 سنوات في دراسة البيانو في مدرسة الموسيقى المحلية في بيردياسك، وشاركت في استوديو الباليه حتى عام 13.

اقرأ أيضا..

بعد نجاح الجزء الأول.. يانغو بلاي تعلن عن الموسم الثاني من "ورد وشكولاته"

محمد عادل إمام ينشر صورا مجمعة بصحبة والده بـ"Ai" والجمهور يعلق