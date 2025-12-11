إعلان

في حب روحك الرائعة.. حسن الرداد يلتقي نجمة هوليوود أولجا في مهرجان البحر الأحمر

كتب : معتز عباس

12:12 ص 11/12/2025

حسن الرداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته لمقابلة نجمة السينما العالمية أولجا ضمن مشاركته في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشر الراداد صورة سيلفي تجمعه بـ أولجا، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام"، وكتب: "سعيد جدا لمقابلة صديقي العزيز أولجا. في حب روحك الرائعة والمبهجة".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت فعاليات دورته الخامسة مساء يوم الخميس الماضي وسط تواجد عدد كبير من نجوم وصناع الفن من مختلف أنحاء العالم.

من هي اولجا التي التقط معها حسن الرداد صورة سيلفي

أولجا كوريلنكو، تعمل ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية اشتهرت بأداء أدوار الأكشن في أفلام جيمس بوند و"Hitman"، والعديد من الأفلام العالمية.

عشقت أولجا الفني وقامت بدراسته بشكل متقن، وقضت 7 سنوات في دراسة البيانو في مدرسة الموسيقى المحلية في بيردياسك، وشاركت في استوديو الباليه حتى عام 13.

حسن الرداد واولجا

اقرأ أيضا..

بعد نجاح الجزء الأول.. يانغو بلاي تعلن عن الموسم الثاني من "ورد وشكولاته"

محمد عادل إمام ينشر صورا مجمعة بصحبة والده بـ"Ai" والجمهور يعلق

حسن الرداد أولجا مهرجان البحر الأحمر السينمائي انستجرام حسن الرداد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى