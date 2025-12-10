إعلان

"جريئة".. أحدث جلسة تصوير لـ جورجينا تخطف بها الأنظار والجمهور يعلق

كتب : معتز عباس

11:08 م 10/12/2025
    جورجينا رودريجيز
    جورجينا بطلالة انيقة (1)
    جورجينا بطلالة انيقة (2)

كشفت الممثلة الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، في زيارتها الأخيرة لأحد شركات الأزياء العالمية.

نشرت جورجينا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة كاجوال مرتدية بنطال جينز ضيق وبوت طويل، وتضع "كاب" أعلى الرأس.

نالت الإطلالة إعجاب متابعيها، الذين جائت تعليقاتهم كالتالي: "واو جورجي"، "اون فاير"، "تحفة الجمال"، "انتي جميلة يا ملكة"، "أجمل إطلالة"، "ايه الجمال الطاغي".

جورجينا تشارك بأسبوع الموضة في باريس

آخر ظهور لجورجينا كان خلال مشاركتها أسبوع الموضة في باريس وظهرت بالعديد من الإطلالات الأنيقة والجريئة التي خطفت بها الأنظار.

جورجينا هي الأم البيولوجية لابنتين من كريستيانو رونالدو، وهما "آلانا وبيلا"، ويعتبران من أطفالهما البيولوجيين، بينما كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو هم أبناؤه أيضًا ولكنهم ليسوا من جورجينا.

