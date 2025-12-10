منى زكي تدعم محمد صلاح: "أيقونة.. وأنا بشجعه"

كتب - معتز عباس:

تفاعلت النجمة منى زكي مع الأحداث التي يمر بها محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ووجود أزمة مع الجهاز الفني لناديه بقيادة آرني سلوت.

وأكدت منى زكي أن حديث صلاح بهذا الشكل في وسائل الإعلام دليلًا على حبه لفريقه، وذلك عبر لقائها ببرنامج "Et بالعربي".

وأضافت: "محمد صلاح هو أيقونة وكلنا فخورين بيه وأنا بشجعه، لأن الناس الموهوبة زي صلاح الموهبة الفذة بيحبوا يشتغلوا ويبقوا موجودين، واعتقد اللي قالوا نابع من حبه لشغله وأنه عنده دافع كبير انه يثبت نفسه ويفضل موجود وأي موهوب بيبقى عنده الاحساس دا".

موعد عرض فيلم الست في السينمات

تنتظر منى زكي طرح فيلم الست في السينمات بشكل رسمي غدا الخميس 11 ديسمبر بعد إقامة عرض خاص له بالقاهرة وجدة ودبي.

تقدم منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، في فيلم "الست"، بمشاركة عمرو سعد، أحمد حلمي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

