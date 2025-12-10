هدى المفتي ضيفة "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا في هذا الموعد

خضع المخرج أبو بكر شوقي لجلسة تصوير على هامش مشاركته في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية.

أبو بكر يشارك في المهرجان بفيلم القصص والذي تم عرضه أول أمس الاثنين، وسط حضور عدد كبير من نجومه وصناعه، بينهم: أمير المصري، نيللي كريم، كريم قاسم، المنتجة شاهيناز العقاد، المنتج محمد حفظي.

كما شهد العرض تواجد: إلهام شاهين، المخرج يسري نصر الله، لبلبة، ليلى علوي، هنا شيحة.

صناع الفيلم

فيلم القصص إخراج أبو بكر شوقي، بطولة: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، شريف الدسوقي، عمرو عابد، ديكور هند عبدالرازق حيدر، مونتاج رولاند شتوتينغر، وتصميم الأزياء ريم العدل. الفيلم من إنتاج Cinenovo، فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير.

فيلم القصص

تبدأ أحداث فيلم القصص عام 1967 وتستمر حتى الثمانينيات، وتدور حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة أجنبية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر.