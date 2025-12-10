هدى المفتي ضيفة "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا في هذا الموعد

شاركت الفنانة انتصار متابعيها صورًا جديدة من حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وظهرت انتصار بإطلالة أنيقة وهادئة، مرتدية فستانًا باللون الوردي الفاتح، مُزين على الأطراف، وأضافت إليه حزام ذهبي، مع مكياج ناعم أظهر ملامحها.

يذكر أن الفنانة انتصار يُعرض لها حاليًا في دور العرض فيلم "السادة الأفاضل"، من إخراج كريم الشناوي وتأليف مصطفى صقر، وبطولة محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، بيومي فؤاد، انتصار، وطه دسوقي.



كما تألقت انتصار في دراما رمضان الماضي بمسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، محمد الشرنوبي.

