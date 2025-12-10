إعلان

فستان وردي.. انتصار تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر

كتب : سهيلة أسامة

04:55 م 10/12/2025
    إنتصار بإطلالة أنيقة
    إطلالة إنتصار في فعاليات مهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة انتصار متابعيها صورًا جديدة من حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وظهرت انتصار بإطلالة أنيقة وهادئة، مرتدية فستانًا باللون الوردي الفاتح، مُزين على الأطراف، وأضافت إليه حزام ذهبي، مع مكياج ناعم أظهر ملامحها.

يذكر أن الفنانة انتصار يُعرض لها حاليًا في دور العرض فيلم "السادة الأفاضل"، من إخراج كريم الشناوي وتأليف مصطفى صقر، وبطولة محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، بيومي فؤاد، انتصار، وطه دسوقي.


كما تألقت انتصار في دراما رمضان الماضي بمسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، محمد الشرنوبي.

