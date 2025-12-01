إعلان

"بكواليس من حفل الزفاف".. ثراء جبيل تحتفل بعيد زواجها الأول

كتب- مروان الطيب:

09:15 م 01/12/2025
احتفلت الفنانة ثراء جبيل بعيد زواجها الأول، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت ثراء جبيل صور من كواليس زفافها وكتبت: "ذكرى زواج سعيدة لزواجنا يا شريك حياتي نتمنى عامًا جديدًا، هذه المرة مع ابنتنا الصغيرة".

اخر مشاركات ثراء جبيل في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات الفنانة ثراء جبيل بمسلسل "إخواتي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسط نخبة من نجوم ونجمات الدراما التلفزيونية هم نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، أحمد حاتم، تأليف مهاب طارق إخراج محمد شاكر خضير.

