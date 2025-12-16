ظلم لصناع العمل.. أحمد مراد يرد على انتقادات محمد صبحي لفيلم "الست"

كتب - معتز عباس:

علّق الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم الست أم كلثوم، على الانتقادات التي صرح بها الفنان الكبير محمد صبحي، عن أحداث الفيلم السينمائي.

وقال مراد، خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "أنا واثق أنه لو شاف الفيلم بنفسه سيدرك أن ذلك غير حقيقي".

وأوضح أن فيلم الست قدم الجانب الإنساني لـ أم كلثوم، متابعًا: "احنا عندنا مشكلة أنه يتم "أسطرة" الناس وننظر لهم بقدسية دون أن نفرز الشخصية".

وأكد أن أي شخص يهاجم فيلم الست بدون مشاهدته هذا ظلم كبير لصناعه، موجهًا رسالة للمنتقدين: "اتفرج على الفيلم، وأنا متأكد أننا قدمناها ونزلناها كإنسانه وشفنا مراحل حياتها بين الانكسار والتعب وازاي قامت تاني هنحبها كده أكتر ".

كواليس فيلم "الست"

فيلم"الست"، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة منى زكي، كريم عبد العزيز، عمرو سعد، أحمد حلمي، نيللي كريم، سيد رجب، أحمد خالد صالح، و غيرهم.

فيلم الست يعرض سيرة ذاتية شاملة تتناول حياة كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يركز العمل على استعراض أبرز المراحل التي مرت بها في حياتها الشخصية والفنية، ويسلط الضوء بشكل خاص على العلاقات والتأثيرات الكبيرة التي رسمت ملامح مسيرتها الفنية الحافلة.

