محمد رمضان يحتفل بوصول متابعيه 16 مليون على "يوتيوب"

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي متابعيه على قناته "يوتيوب" لأكثر من 16 مليون متابع، وذلك عبر استوري حسابه على انستجرام.

ونشر محمد رمضان صورة له وكتب عليها: "قناتي على يوتيوب وصلت 16.2 مليون متابع".

آخر أعمال محمد رمضان في الدراما التلفزيونية

آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه من 3 نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

أعمال ينتظر عرضها محمد رمضان قريبا

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث فيلم "أسد" في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد دياب.

