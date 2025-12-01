طالب رؤساء فروع نقابة المهن الموسيقية، بتفويض الفنان مصطفى كامل "النقيب"، والأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التأديبية والجنائية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة تجاه المخالفين

ودعا رؤساء فروع النقابة، ممثلين للجمعية العمومية خلال الاجتماع الذى عقد مع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بتفويض النقيب والأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التأديبية والجنائية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة تجاه المخالفين .

وأعلنت النقابة، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن القرار صدر بعد فتح ملفات جديدة في كيان نقابة الموسيقيين واستنكار الموسيقيين، مما تتعرض له النقابة والنقيب العام الفنان مصطفى كامل، من مؤامرة ضده، بعد تحقيقه إنجازات كبيرة في فترة أقل من 3 سنوات منذ توليه منصب النقيب.

وكشف البيان، عن حضور عدد من رؤساء فروع المحافظات والأقاليم اجتماع مع النقيب، ومطالبتهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين من أعضاء المجلس بعد فتح ملفات كارثية .

ومن جهته، أكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، في البيان، أن حالة الاستنكار التي أبداها أعضاء الجمعية العمومية تجاه ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المنشقين تعد مخالفة للقانون ولوائح النقابة.

و تابع: "لا أرى أي مبرر لهذه المؤامرات التي تُحاك ضد النقيب ومجلس الإدارة خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة التي لم تحقق من قبل على مر العصور" .

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، حقق خلال فترة توليه المنصب مجموعة من الإنجازات البارزة، من بينها زيادة إيرادات النقابة إلى نحو 600 مليون جنيه، ورفع قيمة المعاش، وتحسين المنظومة العلاجية، وغيرها من الإجراءات التي تصب في مصلحة أعضاء النقابة.

وتشهد نقابة المهن الموسيقية خلافات قوية بين نقيبها الفنان مصطفى كامل، من جهة، ومن جهة أخرى بعض أعضاء مجلس النقابة، ووصلت إلى حد تقديم وكيل المجلس المطرب حلمي عبدالباقي، بلاغ رسمي ضد مصطفى كامل.