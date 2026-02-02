رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "أولاد الراعي" (فيديو)

طرح الفنان أحمد عيد، البرومو الرسمي لمسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر عيد، البرومو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "لما يبقى ليك حق لازم تاخده.. البرومو الرسمي لمسلسل أولاد الراعي.. يُعرض في رمضان 2026 على WATCHIT".

ويظهر في البرومو صراع 3 أشقاء تبدأ رحلتهم من نقطة الصفر وتنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة قوية تنتمي لعائلة "الراعي" التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخل العائلة نفسها، ومع منافسين وأعداء خارجيين.

مسلسل "أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري، أحمد عيد، نرمين الفقي، غادة طلعت، إيهاب فمهي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.