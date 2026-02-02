إليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح بحفلها في الإمار

أحيت المطربة إليسا، مساء أمس الأحد، حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات، بمشاركة المطرب مروان خوري.



وتعرضت إليسا لموقف محرج أثناء الحفل خلال تواجدها على خشبة المسرح، وكادت أن تسقط على الأرض لكنها تماسكت وأنقذت نفسها من السقوط.

وقدمت إليسا خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها بينها "عيشالك" و"تعبت منك" و"فاكر" و"حبيت".

يذكر أن، آخر حفلات إليسا كانت في رأس السنة بالعاصمة الإدارية بمشاركة تامر عاشور وتامر حسني.