إعلان

"خسيتي جامد".. غادة عبدالرازق تُثير الجدل بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

03:09 م 01/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحدث-ظهور-لـ-غادة-عبدالرازق
  • عرض 3 صورة
    غادة عبدالرازق تفقد الكثير من وزنها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت الفنانة غادة عبدالرازق، حالة من الجدل بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، حيث ظهرت بإطلالة فاقدة الكثير من وزنها.

ونشرت غادة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اقتباسات جميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "خسيتي جامد أوي، يا جمالك، القمرة، لازم تغيري الاستايلست اللي معاكي، كفايا حلاوة".

وتخوض غادة عبدالرازق دراما رمضان 2026 بمسلسل "عاليا" لتواصل الاستمرار في التواجد بالموسم الرمضاني.

وكانت آخر مشاركات غادة عبدالرازق الدرامية مسلسل "شباب إمرأة" وعرض في رمضان 2025 وشاركها البطولة يوسف عمر، محمد محمود، رانيا منصور، جوري بكر، حسن أبو الرووس، لبنى ونس، وإخراج أحمد حسن.

اقرأ أيضا

يسرا المسعودي تتعرض لعملية نصب خلال تصوير مسلسل "غبار المجد"

غادة عبدالرازق السوشيال ميديا اطلالة غادة عبدالرازق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة