أثارت الفنانة غادة عبدالرازق، حالة من الجدل بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، حيث ظهرت بإطلالة فاقدة الكثير من وزنها.

ونشرت غادة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اقتباسات جميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "خسيتي جامد أوي، يا جمالك، القمرة، لازم تغيري الاستايلست اللي معاكي، كفايا حلاوة".

وتخوض غادة عبدالرازق دراما رمضان 2026 بمسلسل "عاليا" لتواصل الاستمرار في التواجد بالموسم الرمضاني.

وكانت آخر مشاركات غادة عبدالرازق الدرامية مسلسل "شباب إمرأة" وعرض في رمضان 2025 وشاركها البطولة يوسف عمر، محمد محمود، رانيا منصور، جوري بكر، حسن أبو الرووس، لبنى ونس، وإخراج أحمد حسن.

