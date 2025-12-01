إلهام شاهين بأحدث ظهور مع أسرتها: "عائلتي أغلى ما في حياتي"

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مع عائلتها.

ونشرت إلهام، الصورة وظهرت فيها بصحبة شقيقيها وابن شقيقها محمود وابنة شقيقتها إلهام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عائلتي أغلى ما في حياتي.. دايما جنبي.. داعمين لي بمشاعرهم الصادقة.. ربنا يخلينا لبعض.. والله يرحم أمي التي أفتقدها بشدة في كل لحظة حلوة.. ربنا يخلي لكل الناس أمهاتهم وعائلاتهم" .

وكانت إلهام شاهين أعلنت غيابها عن التواجد بموسم دراما رمضان 2026 بحفل افتتااح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته هذا العام.

يذكر أن، إلهام شاهين تم تكريمها في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.