تصوير / إسلام فاروق:

أقيم مساء اليوم عزاء والد المطرب محمد رمضان، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

واستقبل محمد رمضان نجوم الفن والمجتمع والأصدقاء المعزين في وفاة والده الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.

توافد نجوم الفن والمجتمع على عزاء والد محمد رمضان، المقام حاليًا بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر، أبرزهم الفنان سيد رجب، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان عصام السقا، الفنانة دينا فؤاد، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.

شيع جثمان والد الفنان محمد رمضان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن منهم: أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد سلامة.

كان الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكتابة نعي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعوا له بالرحمة والمغفرة ولـ محمد رمضان وشقيقه محمود وأسرتهما بالصبر على الفراق.

