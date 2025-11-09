محمد رمضان يستقبل المعزين في وفاة والده بمسجد الشرطة

بحضور علاء وجمال ونجوم الفن.. 25 صورة من عزاء والد محمد رمضان في مسجد الشرطة

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

حرص المطرب محمد رمضان على استقبل نجوم الفن والمجتمع والأصدقاء في عزاء والده الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.

وتوافد نجوم الفن على عزاء والد محمد رمضان، المقام حاليًا بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر، أبرزهم الفنان سيد رجب، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان عصام السقا، الفنانة دينا فؤاد، وغيرهم.

شيع جثمان والد الفنان محمد رمضان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن منهم: أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد سلامة.

كان الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكتابة نعي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعوا له بالرحمة والمغفرة ولـ محمد رمضان وشقيقه محمود وأسرتهما بالصبر على الفراق.