صور- آن الرفاعي زوجة كريم محمود عبد العزيز تنشر جلسة تصوير جديدة

كتب- مروان الطيب:

خطفت زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز، آن الرفاعي الأنظار بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ان الرفاعي بإطلالة أنيقة وجذابة وكانت إحداها باللونين الأبيض والأسود.

تصدرت آن الرفاعي محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعات عن انفصالها رسميا عن زوجها الفنان كريم محمود عبد العزيز.

آن الرفاعي هي ابنة رجل الأعمال المصري مجدي الرفاعي، وتنتمي إلى خارج الوسط الفني، وهي أم لـ 3 بنات: كندة في عام 2012، وخديجة في مارس 2015، وحبيبة في أبريل 2020، واشتهرت آن ببعدها التام عن الأضواء وحرصها الشديد على خصوصية حياتها الأسرية.

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز ينتظر عرض فيلم "طلقني" خلال الفترة المقبلة، وتشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني.

