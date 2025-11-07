"مصدر الكوميديا في حياتي"..ماذا قال محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟

تحدث الفنان محمد رمضان عن والده قبل رحيله بأحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن مدى تعلقه وتأثره به في حياته.

وقال محمد رمضان عن علاقته بوالده: "الأب ده كل حاجة أحن قلب في الدنيا واحنا ماشيين ببركته في البيت وانا ابويا عمري ما شفت له صديق دخل لنا البيت وبينام الساعة 8 يصحى قبل الفجر يصلي القيام ويقرا الصحف الرسمية والمصحف بس، وانا اتعلمت منه الالتزام واتعلمت منه حاجات كتير جدا ومبيشغلش باله بأي حاجة في العالم ومصدر الكوميديا في حياتي اكتر حد بيضحكني".

رحل والد الفنان محمد رمضان فجر اليوم الجمعة، وشيع الجثمان من مسجد مصطفى محمود وسط تأثر محمد رمضان برحيل والده، وحرص عدد من نجوم الفن على تعزية رمضان.

ومن المقرر إقامة العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

يذكر أن محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه الجديد "أسد" وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

