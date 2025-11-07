إعلان

شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد والدته: "موطني الأول"

كتب- مروان الطيب:

06:04 م 07/11/2025

احتفل الفنان شريف رمزي بعيد ميلاد والدته، ونشر صورة معها عبر حسابه على انستجرام.

وحرص شريف على تهنئتها وكتب: "موطني الأول، وراحتي الدائمة، وأكبر النعم، عيد ميلاد سعيد أمي بحبك".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان شريف رمزي كانت بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

