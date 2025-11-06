إعلان

بعد تصدره التريند.. 10 صور تجمع كريم محمود عبدالعزيز بزوجته


كتبت- سهيلة أسامة:

03:49 م 06/11/2025
تصدر اسم الفنان كريم عبد العزيز تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعة ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة من هذا النوع، إذ سبق وترددت أنباء مشابهة أثناء مشاركتهما في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، إلى جانب ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، محسن منصور، أوتاكا، ياسر الطوبجي، ومعتز التوني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

وعاد الثنائي إلى الصدارة مجددًا بالتزامن مع اقتراب موعد عرض ثاني أفلامهما معًا، فيلم "طلقني"، المقرر طرحه في دور السينما خلال شهر ديسمبر المقبل.


مصراوي بعرض لكم 10 صور جمعت كريم عبدالعزيز بزوجته آن الرفاعي:

كريم محمود عبدالعزيز دينا الشربيني زوجة كريم محمود عبدالعزيز آن الرفاعي فيلم طلقني

