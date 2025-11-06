"هتوحشني يا صديق عمري".. نجوم الفن ينعون السيناريست أحمد عبدالله

خيم الحزن على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة السيناريست والمؤلف الكبير أحمد عبدالله مساء يوم الأربعاء، عن عمر ناهز 62 عامًا.

رحيل المؤلف أحمد عبدالله شكل صدمة حقيقية، نظراً لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته البارزة في السينما والدراما، حيث حرص عدد من نجوم الفن على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي السيناريست الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن صدمتهم وحزنهم الشديد لفقدانه، مستذكرين إرثه الفني المميز، ومن بين هؤلاء المنتج أحمد السبكي ، والفنان محمد هنيدي، الفنانة إسعاد يونس، الفنان صلاح عبد الله.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه في موقع "انستجرام": "صدمة؟!آه صدمة..خبر نزل على قلبي كالصاعقة..تعجز الكلمات والله عن وصف حالتي الآن بعد التأكد من الخبر..دموعي بتدعيلك ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي يا أحمد".

وكتبت إسعاد يونس في موقع "انستجرام": "خبر صادم جدا وحزين للغاية ، في ذمة الله يا أحمد، إنا لله و إنا إليه راجعون، فلتنعم بجنة الخلد بإذن الرحمن الرحيم قدر ما أبدعت و أسعدت الناس ، الفاتحة".

ونعى محمد هنيدي رحيل أحمد عبدالله عبر حسابه بموقع "فيسبوك": ""‏إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ… صديق عمري أحمد عبد الله، البقاء لله، هتوحشني يا صديقي وربنا يصبرنا ويصبر أحبابك على فراقك".

وكتب أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع "انستجرام": "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الكبير احمد عبدالله، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته".

وكتب أكرم حسني على صفحته بموقع "انستجرام": "رحمة الله علي الكاتب السينمائي الكبير الأستاذ أحمد عبدالله".

ومن المقرر إقامة جنازة الراحل أحمد عبدالله غدا الخميس من مسجد السراج في حي الدقي، والعزاء سيقام في مسجد الشرطة يوم السبت المقبل.

اشتهر السيناريست الراحل أحمد عبدالله بالعديد من الأعمال السينمائية الهامة، منها: "الفرح، يانا يا خالتي، المحكمة، الحرامي والعبيط، كبارية، صباحو كدب، قصة الحي الشعبي، لخمة رأس، عيال حبيبة، فول الصين العظيم، غبي منه فيه، اللمبي، ابن عز، 55 اسعاف، الناظر"، وغيرها من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية المتميزة.

