"جيبة جلد وتي شيرت رونالدو".. أحدث ظهور لـ جورجينا أمام طائرتها الخاصة

كتب : معتز عباس

06:30 م 05/11/2025
كشفت جورجينا رودريجيز عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء متابعة تألق كريستيانو جونيور في مباراة منتخب البرتغال تحت سن 17 عامًا أمام منتخب إنجلترا في بطولة كأس الاتحادات التي أقيمت في تركيا.

ونشرت جورجينا صورًا لها من أمام طائرتها الخاصة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "جيبة" جلد باللون الأحمر، وتي شيرت حبيبها رونالدو لمنتخب البرتغال.

وقدمت جورجينا مؤخرا فيلم "Soy Georgina" هو ينتمي للأعمال الوثائقية لـ"نيتفلكس"، عن حياة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وتتحدث الشابة الإسبانية، البالغة من العمر 27 عاما، عن تفاصيل من حياتها وعلاقتها برونالدو، منذ النظرة الأولى، كما ستكشف عن جانب من حياتها الأسرية رفقة أطفالها.

