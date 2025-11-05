"جيبة جلد وتي شيرت رونالدو".. أحدث ظهور لـ جورجينا أمام طائرتها الخاصة

بعد إعلان اعلامي زواجهما.. من هو علي محجوب عريس آمال ماهر؟

كشفت جورجينا رودريجيز عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء متابعة تألق كريستيانو جونيور في مباراة منتخب البرتغال تحت سن 17 عامًا أمام منتخب إنجلترا في بطولة كأس الاتحادات التي أقيمت في تركيا.

ونشرت جورجينا صورًا لها من أمام طائرتها الخاصة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "جيبة" جلد باللون الأحمر، وتي شيرت حبيبها رونالدو لمنتخب البرتغال.

وقدمت جورجينا مؤخرا فيلم "Soy Georgina" هو ينتمي للأعمال الوثائقية لـ"نيتفلكس"، عن حياة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وتتحدث الشابة الإسبانية، البالغة من العمر 27 عاما، عن تفاصيل من حياتها وعلاقتها برونالدو، منذ النظرة الأولى، كما ستكشف عن جانب من حياتها الأسرية رفقة أطفالها.

اقرأ أيضا..

"خياطة و4 غرز".. جوري بكر تكشف عن تعرضها لحادث

بدء تصوير مسلسل "الكينج" المقرر عرضه في رمضان 2026

بعد شائعات وفاته.. جاكي شان يتصدر تريند "جوجل"

بعد زواجها وتصدرها التريند.. 20 صورة لـ آمال ماهر مع عائلتها