قبل عرضه بالسينمات.. صدقي صخر يشارك جمهوره صورًا من كواليس "قصر الباشا"

كتب : نوران أسامة

03:03 م 05/11/2025
    كواليس فيلم قصر الباشا (4)
    كواليس فيلم قصر الباشا (5)
    كواليس فيلم قصر الباشا (2)
    كواليس فيلم قصر الباشا (3)

شارك الفنان صدقي صخر جمهوره مجموعة صور من كواليس فيلمه الجديد "قصر الباشا"، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، تزامنًا مع طرح الفيلم اليوم في دور العرض السينمائي.

وعلّق صخر على الصور قائلًا: "ما وراء باب قصر الباشا، النهارده في السينمات".

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان، سمية رضا، وهيثم زيدان، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

يُذكر أن آخر أعمال صدقي صخر كان مسلسل "كتالوج"، بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبدالعزيز، وبسمة داود، من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني.


إنستجرام فيلم قصر الباشا حسين فهمي أحمد حاتم

