أمير المصري يشارك بفيلمي القصص وGiant بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشارك النجم أمير المصري بفيلمي القصص وGiant في مهرجان البحر الاحمر السينمائي بدورته الخامسة، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر.

واختار المهرجان فيلمGiant - العملاق ليكون فيلم افتتاح المهرجان فيما ينافس أمير أيضا في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم القصص.

وفي سياق آخر، يواصل أمير المصري تألقه عالميًا من خلال مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا بفيلم القصص، والذي تُقام دورته الـ ٢٨ خلال الفترة من ٧ إلى ٢٣ نوفمبر المقبل.

فيلم القصص من بطولة النجمة نيللي كريم، أمير المصري، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد .

وشارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي وحقق نجاحًا لافتًا، إذ نُفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero و Giant بالكامل قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ٦٩، التي تم إقامتها في الفترة من 8 إلى 19 أكتوبر الجاري.

يحكي فيلم Giant قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه أمير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع امير المصري عدد كبير من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

كما حصد فيلم 100 Nights of Hero العديد من الاشادات خلال عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ ٨٢ في ختام مسابقة أسبوع النقاد.

فيلم 100 Nights of Hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين.