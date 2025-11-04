"داخل سيارتها".. داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها
كتب : سهيلة أسامة
شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها أحدث صورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة داخل سيارتها.
وعلقت داليا على الصور: "الحياة عبارة عن طريق سريع، استمتع بالرحلة".
ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمراية جيلك"، "حلوة أوي"، "والله بفرح لما بشوفك".
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري كان مسلسل "أولاد حريم كريم"، وشارك في بطولته: مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، بشرى، وخالد سرحان.
