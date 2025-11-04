إعلان

"داخل سيارتها".. داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

كتب : سهيلة أسامة

03:29 م 04/11/2025
شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها أحدث صورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة داخل سيارتها.

وعلقت داليا على الصور: "الحياة عبارة عن طريق سريع، استمتع بالرحلة".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمراية جيلك"، "حلوة أوي"، "والله بفرح لما بشوفك".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري كان مسلسل "أولاد حريم كريم"، وشارك في بطولته: مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، بشرى، وخالد سرحان.

الفنانة داليا البحيري إطلالة أنيقة داخل سيارتها

