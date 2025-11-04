"داخل سيارتها".. داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

هوت شورت وإطلالات جريئة.. 15 صورة لنجمات الفن في صيف 2025

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها أحدث صورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة داخل سيارتها.

وعلقت داليا على الصور: "الحياة عبارة عن طريق سريع، استمتع بالرحلة".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمراية جيلك"، "حلوة أوي"، "والله بفرح لما بشوفك".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري كان مسلسل "أولاد حريم كريم"، وشارك في بطولته: مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، بشرى، وخالد سرحان.

