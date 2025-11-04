أحدثهم أحمد جمال وفرح الموجي.. 20 صورة لنجوم الفن في القفص الذهبي

جلطة وعملية في القلب.. نجوم الفن في المستشفى

شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية سلسلة من حفلات الزفاف التي خطفت الأنظار، إذ احتفل عدد من النجوم بدخولهم القفص الذهبي، من بينهم الفنان حاتم صلاح، والمخرج هادي الباجوري، والمطرب أحمد جمال

حاتم صلاح

احتفل الفنان حاتم صلاح، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني داخل قصر محمد علي.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم أحمد السقا، كريم فهمي، مصطفى غريب، أحمد سعد، أشرف زكي، روجينا، أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن "توتا".

هادي الباجوري

كما احتفل المخرج هادي الباجوري بزفافه على الفنانة هايدي خالد، في حفل جمع نخبة من الفنانين وأصدقائه المقربين من داخل الوسط الفني.

أحمد جمال وفرح الموجي

أقام المطرب أحمد جمال حفل زفافه على المطربة الشابة فرح الموجي، في أجواء عائلية مميزة بحضور نخبة من نجوم الفن، وشهد الحفل حضور كل من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، هاني رمزي، روجينا، شيماء سيف، تامر عاشور، رامي صبري، محمد لطفي، وعدد من أصدقاء العروسين.