أحدثهم أحمد جمال وفرح الموجي.. 20 صورة لنجوم الفن في القفص الذهبي

كتب : سهيلة أسامة

01:44 م 04/11/2025
    احمد جمال وزوجته فرح الموجي
    أحمد جمال وزوجته بإطلالة ساحرة في حفل زفافهما (2)
    احمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي (4)
    احمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموج
    حاتم صلاح في حفل زفافه (3)
    حاتم صلاح يدخل القفص الذهبي
    حاتم صلاح في حفل زفافه (1)
    حاتم صلاح في حفل زفافه (2)
    كواليس حفل زفاف حاتم صلاح (5)
    حفل زفاف حاتم صلاح
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (19)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (15)
    حفل زفاف المخرج هادي الباجوري (15)
    نجوم الفن في حفل زفاف هادي الباجوري والفنانة هايدي خالد (9)
    كواليس حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد (7)
    هادي الباجوري يحتفل بكتب كتبه (19)
    حفل زفاف المخرج هادي الباجوري (2)
    هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه (4)
    نجوم الفن في حفل زفاف هادي الباجوري والفنانة هايدي خالد (6)

شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية سلسلة من حفلات الزفاف التي خطفت الأنظار، إذ احتفل عدد من النجوم بدخولهم القفص الذهبي، من بينهم الفنان حاتم صلاح، والمخرج هادي الباجوري، والمطرب أحمد جمال

حاتم صلاح

احتفل الفنان حاتم صلاح، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني داخل قصر محمد علي.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم أحمد السقا، كريم فهمي، مصطفى غريب، أحمد سعد، أشرف زكي، روجينا، أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن "توتا".

هادي الباجوري

كما احتفل المخرج هادي الباجوري بزفافه على الفنانة هايدي خالد، في حفل جمع نخبة من الفنانين وأصدقائه المقربين من داخل الوسط الفني.

أحمد جمال وفرح الموجي

أقام المطرب أحمد جمال حفل زفافه على المطربة الشابة فرح الموجي، في أجواء عائلية مميزة بحضور نخبة من نجوم الفن، وشهد الحفل حضور كل من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، هاني رمزي، روجينا، شيماء سيف، تامر عاشور، رامي صبري، محمد لطفي، وعدد من أصدقاء العروسين.

