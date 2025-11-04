في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة الحياة، حلّ أبطال وصنّاع فيلم "المنبر" ضيوفًا على البرنامج، وذلك بعد فوز العمل بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وخلال الحلقة، وجه الإعلامي عمرو الليثي سؤالًا مفاجئًا للفنان ميدو عادل حول كواليس تقديمه شخصية شيخ أزهري في الفيلم، وهي المرة الأولى التي يجسد فيها هذا النوع من الأدوار.

وردّ ميدو عادل قائلاً إنه يعتبر شخصية الشيخ التي جسدها في "المنبر" أحد أهم الأدوار في مسيرته الفنية، مضيفًا: "الشخصية جديدة تمامًا عليّ، لكنها قريبة من قلبي لأنها تعبّر عن النموذج الحقيقي لرجل الدين المصري المعتدل. أنا من شبرا، وهذه الشخصيات نعرفها ونعيشها كل يوم، فيها بعد إنساني وديني جميل جدًا."

وأوضح ميدو عادل أن الفيلم يحمل رسالة وطنية ودينية عميقة عن دور الأزهر الشريف، وقال: "وافقت على الدور لأنني أحببت فكرة الفيلم منذ البداية، خاصة أنها تبرز دور الأزهر ورسالته عبر العصور. أردت أن يشاهد أبنائي الفيلم ليعرفوا قيمة الأزهر ودوره في نشر التسامح والعلم."

وأشار ميدو إلى أن التحضير الجيد للفيلم كان سببًا رئيسيًا في نجاح العمل، مثمنًا روح التعاون داخل فريق العمل بقيادة المخرج أحمد عبد العال والمؤلف فداء الشندويلي، قائلاً: "الفيلم مكتوب بحب وإخلاص، وكل فريق العمل كان عنده هدف واحد، وهو أن نقدم صورة حقيقية للأزهر الشريف كمؤسسة وطنية تنشر الاعتدال في الداخل والخارج."

وأضاف الفنان أنه تأثر كثيرًا بأحد المشاهد داخل الفيلم قائلاً: "أكثر مشهد أثر فيّ هو مشهد الصلح بين أبطال الفيلم، كان مشهدًا قويًا جدًا ومكتوبًا بصدق، وشعرت وقتها أنني أمام لحظة فنية وإنسانية لن تتكرر."

وأكد المخرج أحمد عبد العال، خلال الحلقة، أن اختيار ميدو عادل لهذا الدور كان تحديًا فنيًا كبيرًا قائلاً: "ميدو فنان موهوب جدًا، وقدّم الدور بروح صادقة. شخصية الشيخ في الفيلم تحتاج إلى توازن دقيق بين المهابة والبساطة، وميدو نجح في تقديمها بإحساس حقيقي."

ويُعد فيلم "المنبر" من أبرز الأعمال السينمائية الجديدة التي تتناول تاريخ الأزهر الشريف ودوره الديني والوطني على مر العصور، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، منهم ميدو عادل، أحمد حاتم، أحمد فهيم، عمر السعيد، أيتن عامر، كمال أبو رية، سامح الصريطي، إلى جانب مشاركة عدد من نجوم الشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي وإنساني حول عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره العظيم، جامعًا بين الدراما والتوثيق في معالجة بصرية معاصرة.