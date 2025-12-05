أول تعليق من حسام حسن على قرعة مصر في كأس العالم 2026

اختتمت منذ قليل مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة 5 ديسمبر.

وانطلق حفل سحب قرعة كأس العالم اليوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، داخل مركز جون كينيدي للفنون.

وتواجد في حفل سحب قرعة كأس العالم وفد مصري، يضم كل من، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، حسام حسن المدير الفني للفراعنة وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

ويذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، ستقام في "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك"، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

وأسفرت قرعة كأس العالم، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

أبرز أحداث حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026

ترامب يحصد النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام كرة القدم توحد العالم.

المجموعة الأولى: المكسيك، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا والفائز من مواجهات الملحق الأوروبي ما بين، "الدنمارك، مقدونيا الشمالية، التشيك، جمهورية أيرلندا".

المجموعة الثانية: كندا، سويسرا، قطر والفائز من مواجهات الملحق ما بين، "إيطاليا، ويلز، أيرلندا الشمالية، البوسنة والهرسك".

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، إستكتلندا وهايتي

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، الباراجواي والفائز من مواجهات الملحق ما بين "تركيا، رومانيا، سلوفاكيا، كوسوفو".

المجموعة الخامسة: ألمانيا، الإكوادور، كوت ديفوار وكوراساو

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، تونس والفائز من مواجهات الملحق، ما بين "أوكرانيا، السويد، بولندا، ألبانيا".

المجموعة السابعة: بلجيكا، إيران، مصر ونيوزيلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا، أوروجواي، السعودية وكاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، النرويج والفائز من مواجهات الملحق، ما بين "العراق، بوليفيا، سورينام".

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر والأردن

المجموعة الحادية عشر: البرتغال، كولومبيا، أوزباكستان والفائز من مواجهات الملحق، ما بين "جامايكا، الكونغو الدميقراطية، كاليدونيا الجديدة".

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا، كرواتيا، بنما وغانا

