"إطلالة شتوية".. رنا رئيس تنشر صورًا من داخل أحد المناطق الأثرية

أنغام تشارك جمهورها صورًا من حفلها في الكويت

خطفت الفنانة رنا رئيس الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بالقرب من أحد المناطق الأثرية.

ونشرت رنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان شتوي أسود طويل.

وكتبت رنا تعليقًا على الصور: "حيث تتوهج الأحجار القديمة، أستعير القليل من قوتها"، والتي تفاعلت معها الفنانة مايان السيد.

حقيقة تعرض رنا رئيس للإجهاض

نفت الفنانة رنا رئيس، في وقت سابق، تعرضها للإجهاض الفترة الماضية، مؤكدة أن أن ما تعرضت له هو نزيف في المعدة فقط، بحسب تصريحاتها في برنامج "ET بالعربي",.

وأضافت: "دي حاجة ربنا كتبهالي أني أتعب دلوقتي، الإصابة كانت خطر وصعبة لكن الحمد لله عديت منها".

يذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

على يخت.. عصام صاصا يعود لزوجته والأخيرة تنشر صورا رومانسية

ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند "جوجل" قبل ظهورها في برنامج "معكم"