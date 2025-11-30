إعلان

"إطلالة شتوية".. رنا رئيس تنشر صورًا من داخل أحد المناطق الأثرية

كتب : معتز عباس

06:36 م 30/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الفنانة رنا رئيس
  • عرض 11 صورة
    رنا رئيس باطلالة شتوية (1)
  • عرض 11 صورة
    رنا رئيس باطلالة شتوية (3)
  • عرض 11 صورة
    رنا رئيس داخل منطقة اثرية (2)
  • عرض 11 صورة
    رنا رئيس باطلالة شتوية (2)
  • عرض 11 صورة
    رنا رئيس صور ابيض في اسود (2)
  • عرض 11 صورة
    رنا رئيس صور ابيض في اسود (3)
  • عرض 11 صورة
    رنا رئيس
  • عرض 11 صورة
    رنا رئيس صور ابيض في اسود (1)
  • عرض 11 صورة
    رنا رئيس داخل منطقة اثرية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة رنا رئيس الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بالقرب من أحد المناطق الأثرية.

ونشرت رنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان شتوي أسود طويل.

وكتبت رنا تعليقًا على الصور: "حيث تتوهج الأحجار القديمة، أستعير القليل من قوتها"، والتي تفاعلت معها الفنانة مايان السيد.

حقيقة تعرض رنا رئيس للإجهاض

نفت الفنانة رنا رئيس، في وقت سابق، تعرضها للإجهاض الفترة الماضية، مؤكدة أن أن ما تعرضت له هو نزيف في المعدة فقط، بحسب تصريحاتها في برنامج "ET بالعربي",.

وأضافت: "دي حاجة ربنا كتبهالي أني أتعب دلوقتي، الإصابة كانت خطر وصعبة لكن الحمد لله عديت منها".

يذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

على يخت.. عصام صاصا يعود لزوجته والأخيرة تنشر صورا رومانسية

ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند "جوجل" قبل ظهورها في برنامج "معكم"

رنا رئيس نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة