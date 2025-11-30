إعلان

ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند "جوجل" قبل ظهورها في برنامج "معكم"

كتب : نوران أسامة

04:42 م 30/11/2025

ياسمين عبدالعزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز قوائم محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد أن روجت لحلقتها في برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المعروض على قناة ON.

ونشرت ياسمين صورة من كواليس الحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها بكلمة: "قريبًا".

وظهرت ياسمين بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا باللونين البني والأبيض، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز أعلنت مؤخرًا عن انطلاق تصوير مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" لموسم رمضان 2026، ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمي.

download

اقرأ أيضًا:

الأزمات الصحية تطارد إلهام الفضالة وزوجها بعد خروجها من السجن

بعد جراحتين.. تطورات حالة شريف سامي العازف بفرقة إسماعيل الليثي

بإطلالة صيفية وبدون مكياج.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث ظهور

"بعد الانفصال".. رسائل حب متبادلة بين عصام صاصا وجهاد أحمد (صور)

ياسمين عبدالعزيز برنامج معكم جوجل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة