ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند "جوجل" قبل ظهورها في برنامج "معكم"

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز قوائم محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد أن روجت لحلقتها في برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المعروض على قناة ON.

ونشرت ياسمين صورة من كواليس الحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها بكلمة: "قريبًا".

وظهرت ياسمين بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا باللونين البني والأبيض، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز أعلنت مؤخرًا عن انطلاق تصوير مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" لموسم رمضان 2026، ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمي.

