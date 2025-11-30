تصوير- إسلام فاروق



أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر الموسيقى العربية بالرياض، على أهمية أن يكون هناك تنسيق كامل، وتكامل بين جميع الجهات المعنية في العمل الموسيقي



وأكد آل الشيخ أن يكون هذا التنسيق بما يضمن توثيق المقامات الشرقية الصوتية وتصويرها وتسجيلها وفق منهجية علمية موحدة، مع الاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يوفرها "استديو مرواس" لدعم هذا المشروع.



وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد مقر مخصص لتعليم الموسيقى، يكون قادرًا على استيعاب الاحتياجات الأكاديمية وتدريب الأجيال القادمة.



وكشف المستشار تركي آل الشيخ أن الهدف النهائي لهذا المشروع هو أن تصل نتائجه ومخرجاته إلى كل معهد موسيقى في العالم، بما يعزز مكانة الموسيقى العربية ويجعلها جزءًا من المراجع

الأكاديمية الدولية.



وأقيم مساء السبت، مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية الأول بالرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية