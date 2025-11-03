أروى جودة تخطف الأنظار في أحدث ظهور داخل المتحف المصري الكبير

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة أروى جودة متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها داخل المتحف المصري الكبير.

ونشرت آروى صورة لها داخل المتحف الكبير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لا زالت أفكر في ذلك".

نالت الصورة إعجاب المتابعين، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة وأنيقة"، متألقة كالعادة"، "توب التوب".

يذكر أن، أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

