بإطلالة جذابة وأنيقة.. أحدث جلسة تصوير لـ بوسي والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي الأنظار على مواقع التواصل، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان طويل.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل فنانة"، "بسبوسة القمر"، "منورة يا قمر"،

"جميلة أوي"، "تحفة الفستان".

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

