"بحثًا عن السلام النفسي".. تارا عماد تؤدي تدريبات "اليوجا" وسط المياه

"رمز للجمال والرقي".. داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

روجينا تنشر صورًا جديدة في أحدث ظهور على "انستجرام".. والجمهور يعلق

شاركت الفنانة تارا عماد الجمهور والمتابعين أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء الاستمتاع بوقتها في إحدى البحيرات بمصر.

ونشرت تارا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ترتدي ملابس رياضية وتمارس تدريبات "اليوجا" على مركب وسط المياه.

شاركت تارا عماد في فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

اقرأ أيضا..

"رحلة شهر العسل".. أحدث ظهور لـ أحمد جمال وفرح الموجي

"رمز للجمال والرقي".. داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها