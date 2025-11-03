إعلان

"بحثًا عن السلام النفسي".. تارا عماد تؤدي تدريبات "اليوجا" وسط المياه

كتب : معتز عباس

06:46 م 03/11/2025
    تارا عماد (2)

شاركت الفنانة تارا عماد الجمهور والمتابعين أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء الاستمتاع بوقتها في إحدى البحيرات بمصر.

ونشرت تارا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ترتدي ملابس رياضية وتمارس تدريبات "اليوجا" على مركب وسط المياه.

شاركت تارا عماد في فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

