حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:



وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام صورة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها صحبة الفنانة اية سماحة في أحد المناسبات.



كارول سماحة

خضعت الفنانة كارول سماحة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أحمر صارخ خطفت به الأنظار.



إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها رفقة السيناريست إنجي علاء.



جوري بكر

جومانا مراد

استعرضت الفنانة جومانا مراد إطلالتها من حفل توزيع جوائز مهرجان ضيافة في دبي، الذي شهد حضور كبير من قبل نخبة من نجوم الوسط الفني والإعلامي، ونشرت صورا من الكواليس عبر حسابها على انستجرام.



فرح يوسف

نشرت الفنانة فرح يوسف صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها على أحد الشواطئ.



مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا وظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال جريئة وأنيقة.



ناهد السباعي

وجهت الفنانة ناهد السباعي التهنئة لصديقتها الفنانة أروى جودة، بعد زفافها على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست.



ونشرت ناهد صورًا من حفل الزفاف، رفقة العروسين، والفنانة جيهان الشماشرجي، والفنان محمود حميدة، والفنان ياسر جلال، والفنانة غادة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".



هدى الإتربي

خضعت الفنانة هدى الإتربي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق وجذاب خطفت به الأنظار.