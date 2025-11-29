إعلان

"بفستان أحمر ناري".. كارول سماحة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

08:01 م 29/11/2025
خضعت الفنانة كارول سماحة لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

ظهرت كارول مرتدية فستان أحمر مثير وجذاب خطفت به الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وكتبت تعليقًا: "الأحمر يتحدث عندما لا تكون الكلمات ضرورية".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة أوي"، "منورة يا نجمة"، "الأحمر يليق بك"، "جميلة أوي".

اخر حفلات كارول سماحة

أحيت كارول سماحة مؤخرا حفلا غنائيا في أمستردام، وشهد حضور كبير من قبل جمهورها ومحبيها، وأشعلت مسرح الحفل وقدمت باقة من أشهر أغانيها.

حفلات تحييها كارول سماحة قريبا

تحيي الفنانة كارول سماحة حفلا غنائيا في بيروت يوم 21 ديسمبر المقبل.

كارول سماحة نجوم الفن

