هند صبري تتحدث عن تعاونها مع أحمد خالد صالح في رمضان 2026

تحدثت الفنانة هند صبري عن انضمام الفنان أحمد خالد صالح لمسلسلها الجديد المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أعربت هند صبري عن سعادتها بالتعاون مع الفنان أحمد خالد صالح بعد تعاونها سابقا مع والده الراحل الفنان خالد صالح، وذلك في لقائه برنامج "ET بالعربي".



وأضافت: "سعيدة بالعمل مع أحمد خالد صالح بعد ما اشتغلت مع والده الله يرحمه صديقي خالد صالح، اشتغل مع ابنه دي حاجة بالنسبة ليا لذيذة أوي".

آخر أعمال هند صبري في الدراما التلفزيونية

كانت آخر أعمال هند صبري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "البحث عن علا 2" عام 2024.

تدور أحداث المسلسل حول عودة علا عبد الصبور في مغامرة جديدة رفقة عائلتها في الموسم الثاني من القصة، حيث تجد نفسها مضطرة للعمل مع كريم ابن مورد منتجات شركتها، وبالرغم من نشوب مشاكل بينهما في بدء الأمر إلا أن علاقتهما تتطور ويتقرب منها كريم، وفي ذات الوقت تحاول ابنتها لفت نظرها للاهتمام بها خاصة بعد أن أصبحت في سن خطير.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سوسن بدر، طارق الإبياري، ندى موسى، ظافر العابدين، تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري.

أعمال تنتظر عرضها هند صبري قريبا

تنتظر هند صبري عرض مسلسلها "عسل أحمر" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم آسر ياسين، محمود حافظ، تأليف إبراهيم عيسى، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي.

وتدور أحداث مسلسل "عسل أحمر" حول صحفية تشرع في رحلة محفوفة بالمخاطر لتأليف كتاب عن قاتل متسلسل، فتجد نفسها غارقة في شبكة معقدة من الأسرار المظلمة التي تكشف عن تواطؤات وفساد عميق داخل المؤسسات الدينية والأمنية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

أعمال ينتظر أحمد خالد صالح عرضها قريبا

يشارك أحمد خالد صالح بفيلم "شمس الزناتي: العودة" بطولة الفنان محمد إمام.

كما يشارك بفيلم "الست" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، سيد رجب، عمرو سعد، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

