علق محمد إمام على حريق لوكيشن تصوير مسلسل الكينج في ستوديو مصر، وقال "إمام" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل.. والحمد لله على كل شيء".

وأضاف: "حريق كبير في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج في ستوديو مصر.. منطقة كاملة معمولة على أعلى مستوى.. إنتاج ضخم من المنتج الكبير عبدالله أبو الفتوح .. وإبداع من مهندس الديكور تامر إسماعيل و مجهود كبير من أشطر المهندسين والعمال بس ربنا أراد اللي حصل.. والحمد لله فوق كل ده إن الإصابات كانت خفيفة وكل فريق العمل بخير".

وتابع: "شكر كبير لوزارة الداخلية وقوات الدفاع المدني على مجهودهم وسط الحريق الضخم و كميات خشب ومواد سريعة الاشتعال، وشكر خاص للمنتج محمد السيد و فريقه وحوش الإنتاج اللي دخلوا جوه النار حرفيًا علشان يحاولوا ينقذوا أجهزة ومعدات و ملابس ناس بتحب شغلها بجد وبتضحي بنفسها عشانه".

واختتم: وأخيراً.. شكر من كل قلبي لكل الناس والنجوم اللي كلموني واطمّنوا عليّ وعلى فريق العمل.. ربنا يديم المحبة ويحفظ الجميع اللي حصل اختبار صعب في وقت صعب.. بس ثقتنا في الله كبيره وإن شاء الله مكملين".

وكان نشب اليوم الجمعة حريق بـ لوكيشن مسلسل الكينج للنجم محمد إمام باستوديو مصر.