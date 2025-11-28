شهدت فعاليات مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة اليوم الجمعة، "ماستر كلاس" للمخرج الكبير تامر محسن ضمن فعاليات المهرجان.

وشهد الـ "ماستر كلاس" حضور عدد من النجوم وصناع السينما هم الفنان أحمد فتحي، الفنانة داليا مصطفى، المخرج عمر عبد العزيز واخرون.

وقام المخرج تامر محسن بعرض تجربته وخبرته في الدراما التلفزيونية والسينمائية خلال مسيرته الإخراجية.

انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة يوم الثلاثاء الماضي، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصنّاع السينما، في أجواء احتفالية أبرزت مكانة الفيوم كأحد أهم مراكز الفعاليات الثقافية والفنية.

آخر مشاركات تامر محسن الإخراجية

كانت آخر مشاركات المخرج تامر محسن في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ(مُحلل)، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

وشارك ببطولته كل من مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، تأليف تامر محسن ومها الوزير، إخراج تامر محسن.

