دويتو جنات والحسن عادل‬ "الليلة حلوة" يحقق ردود أفعال إيجابية

كتب: مصطفى صلاح

حقق الدويتو الغنائي الجديد "الليلة حلوة"الذي جمع جنات والمطرب الحسن عادل ردود أفعال إيجابية على منصات السوشيال ميديا، في مؤشر يعكس حالة التفاعل الكبير التي أحاطت بالأغنية منذ طرحها.

الأغنية جاءت بتعاون فني جمع بين كلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، وتوزيع يوسف حسين، حيث قدّم الثنائي عملاً موسيقيًا ذات طابع احتفالي.

وتعيش جنات حالة نشاط فني خلال الفترة الأخيرة بعد طرح ألبومها «ألوم على مين»، الذي تضمن مجموعة واسعة من الأعمال تعاونت فيها مع أسماء بارزة في عالم الكتابة والتلحين والتوزيع، من بينها أغنيات «ألوم على مين»، «النص اللي يخص»، «مبسوطين»، «يما قالولي»، «توبة»، «أشيك واحدة»، و«من الليلة»، إلى جانب ثلاث أغنيات أخرى.

من جانبه، يواصل الحسن عادل ترسيخ حضوره على الساحة الغنائية، بعدما لفت الأنظار بسلسلة من الأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا، مثل «استنيت»، «مش سالكين»، «اليوم العيد»، «يا حلاوة رمضان»، «رجوع ناهيناه»، و«مطرقعة».