مدير أعمال حياة الفهد يكشف تطورات حالتها الصحية وينفي فقدانها للوعي

نفى يوسف الغيث، مدير أعمال النجمة الكويتية الكبيرة حياة الفهد، ما تردد بشأن فقدانها للوعي، مؤكدًا أنها عادت من لندن، وتستكمل علاجها بين أفراد أسرتها.

وقال يوسف في تسجيل صوتي لبرنامج Et بالعربي: "بعض الصفحات والمواقع تكتب إن أم سوزان فقدت الوعي، غير صحيح، الجلطة أثرت بشكل كبير على عدم الإحساس في بعض المناطق بالجسم، إحنا في أيام فضيلة ندعو الله وكجمهور تدعون لها إن الله يشفيها".

وتابع "وأملنا في رب العالمين كبير هي رجعت من لندن تكمل علاجها بين أحفادها وعيالها -الله يحفظهم جميعا ويحفظكم- إن شاء الله ويبعد عنكم الشر، نقول يا رب تقوم أم سوزان ونشوف ضحكتها وأعمالها، كانت بتدخل السرور لكل بيت خليجي وعربي، نقول يا رب".

كانت الصفحة الرسمية لـ حياة الفهد على موقع انستجرام، نشرت قبل أربعة أيام، بيانا كشفت خلاله عن مرورها بأزمة صحية كبيرة وإصابتها بجلطة، وجاء فيه "إحاطة من مؤسسة الفهد حول تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد.. تودّ مؤسسة الفهد إحاطة جمهور الفنانة القديرة حياة الفهد علماً بآخر التطورات الصحية، حيث عادت إلى أرض الكويت الحبيبة بعد رحلة علاج في المملكة المتحدة، والتي لم يُكتب لها النجاح نتيجة شدة الإصابة بالجلطة".

وتابع البيان "وبناءً على التقارير الطبية، تم إقرار استكمال علاجها داخل دولة الكويت، ولا تزال حالياً تحت الرعاية الطبية في العناية المركزة، وبناءً على توصيات الفريق الطبي يُمنع استقبال الزيارات في الوقت الحالي. نسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن يعيدها سالمة معافاة إلى أهلها ومحبيها. شاكرين ومقدّرين دعواتكم واهتمامكم".