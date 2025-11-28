حرص السيناريست تامر حبيب على تهنئة فريق عمل وأبطال فيلم "الست"، بعد طرح الإعلان الدعائي خلال الساعات الماضية، كما تم الكشف عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

أعاد تامر حبيب نشر الإعلان عبر حسابه على انستجرام وكتب: " مش مبروك عادي… ده مبروك و مبروك و مبروك و مستنيكم على احر من الجمر… مبروك يا اجمد صحاب و زمايل".

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

آخر مشاركات تامر حبيب كسيناريست

كانت آخر مشاركات تامر حبيب بكتابة سيناريو وحوار مسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربيني، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2020.

تدور أحداث المسلسل حول رقية التي تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

آخر أعمال تامر حبيب كممثل

كانت آخر مشاركات تامر حبيب كممثل بفيلم "مقسوم" عام 2024 وسط بطولة عدد من نجمات السينما المصرية هن ليلى علوي، شيرين رضا، أسما إبراهيم، تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس.

تدور أحداث الفيلم حول تلقي (إيمي) و(رانيا) و(هند) دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ مرحلة الجامعة بالتسعينيات بسبب الخلافات بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.

اقرأ أيضا:

مؤلف مسلسل "الكينج" يكشف كواليس حريق الديكور باستديو مصر (خاص)

"واتش أت" تكشف عن إعلان مسلسل "ميدتيرم" استعدادا لعرضه