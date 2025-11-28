أعلنت الفنانة مايان السيد، خلال حلولها ضيفة على برنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة DMC، عن عودة والدها لوالدتها بعد انفصالهما، تأثرا بفيلمها الأخير "ولنا في الخيال.. حب"، الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي.

وقالت مايان "يوم عرض الفيلم مامتي وبابايا كانوا منفصلين بقالهم فترة، وقلت ده لأول مرة في لقاء مع أستاذة إنجي علي، ومكنش المفروض أقول كده لإن دي أسرار البيت، مش المفروض تطلع، بس الحالة اللي الفيلم عاملها والحوار اللي عملته، جمعوهم، ولسه عارفة إنهم رجعوا لبعض النهاردة، مش المفروض أقول كده بس قصدي إن حالة الفيلم واصلة".

جدير بالذكر أن الحلقة شهدت تواجد صنّاع العمل، وهم: المخرجة والكاتبة سارة رزيق، المنتج صفي الدين محمود، النجم أحمد السعدني، الفنان عمر رزيق.

"ولنا في الخيال.. حب" تم عرضه لأول مرة على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وطُرح للعرض الجماهيري مؤخرًا، ويحقق نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.